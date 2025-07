MPSP encerra investigações de operações na Baixada com 84 mortes

Ministério Público acatou versão do boletim de ocorrência. Segundo os PMs, Leonel e o amigo estavam armados —um com uma mochila e outro com uma sacola— e dispararam contra os agentes. Para o MPSP, não havia indícios de que a versão fosse falsa, pois os policiais preservaram o local do crime onde drogas e armas foram apreendidas. Os PMs não estavam usando câmeras corporais.

Para o arquivamento, MPSP considerou a foto do homem com a muleta. O registro, a alguns metros de onde ele foi baleado, não esclarece a dinâmica dos fatos, diz o órgão.

Advogados que representam a família de Leonel tentaram recorrer do arquivamento. Houve alteração na cena do crime com a retirada das muletas da vítima, segundo a manifestação da família. No entanto, o pedido para reabertura da investigação foi negado.

Filho de Leandro, Ryan, também foi morto pela polícia, meses depois, mas em outra operação. O menino, de 4 anos, levou um tiro na barriga enquanto brincava na rua.

Operação mais letal da história

A série de ações policiais na Baixada vieram em reação à morte do policial militar da Rota Patrick Reis. À época, a SSP-SP justificou as operações como medidas para combater a atuação do PCC (Primeiro Comando da Capital) e sufocar o tráfico na região. Com tantas mortes, a ação ficou conhecida como o mais letal em São Paulo desde o massacre no Carandiru.