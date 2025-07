Empresas, sindicatos ou desafio online: o que causa ataques a ônibus em SP?

A apuração é conduzida pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Todos os ônibus atingidos passaram por perícia técnica para investigação na 6ª Delegacia Contra Crimes Patrimoniais. A Polícia Civil está em contato com a SPTrans para monitorar a situação das frotas.

Os ataques

Apesar da investigação, ainda não há confirmação sobre o que motivou as dezenas de ataques. A capital paulista registrou, apenas na última quarta, 35 ataques a ônibus.

A cidade vive uma série de atos de vandalismo, com mais de 200 veículos do transporte público depredados em menos de um mês. Total chega a quase 2% da frota paulistana, de 12.036 ônibus.

Maioria dos ataques aconteceu na zona sul da capital. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, a região tem 60% dos casos de vandalismo da cidade. Seis vias, entre elas a Washington Luís, estão entre as mais atacadas. Em bairros como Capão Redondo e Campo Belo tiveram casos de veículos com janelas quebradas com pedras ou outros objetos.

Na semana passada, passageira foi atingida no rosto perto do aeroporto de Congonhas. A vítima estava sentada no veículo, na avenida Washington Luís, no bairro do Campo Belo, quando um homem arremessou uma pedra no vidro. Ele fugiu. A vítima foi levada à UPA Vila Santa Catarina, também na zona sul. O caso foi registrado no 16º DP da Vila Clementino.