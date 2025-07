Justiça derruba mandados de prisão contra réus pela morte de Anic Herdy

Em junho, Ministério Público pediu a prisão dos três após surgimento de supostas novas provas. Segundo o órgão, o laudo da necropsia, a localização do corpo da vítima e conteúdos extraídos de celulares reforçaram os indícios de participação do trio no crime. Apesar disso, eles não se entregaram e passaram a ser considerados foragidos.

Em maio de 2024, Henrique, Maria Luiza e Rebecca foram detidos e liberados em seguida. Na época, eles foram soltos por serem réus primários e possuírem bons antecedentes. O MP, no entanto, entendeu, este ano, que a liberdade deles poderia trazer riscos à ordem pública, além da possibilidade de fuga.

Relembre o caso

Anic de Almeida Peixoto Herdy, 55, desapareceu em 29 de fevereiro Imagem: Reprodução/TV Globo

Anic era casada há 20 anos com o professor Benjamin Cordeiro Herdy, 78. Ele é dono de uma fortuna herdada do pai, que fundou o complexo educacional que deu origem à universidade Unigranrio, no Rio de Janeiro.