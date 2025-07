Médico usou dinheiro da esposa e quitou parte de imóvel após matá-la

Denúncia do MPSP aponta três datas com movimentações feitas por Garnica nas contas da esposa, confirmadas pelo gerente:

26 de março: Garnica enviou comunicado para a Caixa Econômica Federal sobre o falecimento da esposa; objetivo seria para quitar parte do financiamento do apartamento que eles dividiam com o valor de um seguro de vida;

30 de março: médico criou um documento com uma nova senha para ter acesso a um seguro assinado por Larissa.

Envenenamento ocorreu ao longo de duas semanas

Larissa Rodrigues foi envenenada aos poucos para não levantar suspeitas, diz a denúncia do MPSP. Para executar o crime, Luiz Antônio Garnica teve o apoio da mãe, Elizabete Arrabaça, apontada como a responsável por envenenar a vítima com doses de chumbinho no decorrer de duas semanas.

Dose fatal do veneno foi dada após Larissa pedir o divórcio ao descobrir caso extraconjugal do marido. Luiz queria ''eliminar Larissa para viver seu romance com a amante e ainda conseguir vantagem patrimonial'', segundo o MP.

Após encontrar a esposa morta no banheiro, o médico teria avisado a amante. Ainda de acordo com informações do MP, Luiz enviou uma mensagem para a outra mulher.