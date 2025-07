Queda de balão em SP: prefeitura denuncia empresa após oferta de novos voos

Cesto do balão bateu duas vezes no solo durante tentativa de pouso. Quatro pessoas foram arremessadas para fora no momento das batidas.

33 passageiros estavam no balão, incluindo dois tripulantes. Onze pessoas precisaram ser levadas a hospitais da região. Três delas foram levadas a hospitais de Sorocaba.

Juliana Alves Prado Pereira, 27, natural de Pouso Alegre (MG) morreu no acidente. Ela era psicóloga e comemorava com atraso o Dia dos Namorados com o marido, com quem era casada desde setembro de 2024.

Duas pessoas foram indiciadas após o acidente. O empresário Miguel Antônio Bruder Levia, dono da Aventurar Balonismo, e o piloto do balão, Fábio Salvador Pereira, poderão responder por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). O caso foi encaminhado ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo), que decidirá se apresenta a denúncia à Justiça.

Manhã de 15 de junho não era favorável para voo, segundo a prefeitura. As saídas de todos os voos de balão do município foram canceladas naquele dia por medida de segurança na manhã e tarde do domingo por causa do mau tempo, segundo a Confederação Brasileira de Balonismo.

Empresa já havia sido lacrada por irregularidades. Mesmo assim, voltou a operar com outro CNPJ, de forma irregular, desrespeitando normas de segurança.