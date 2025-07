'Samu' para pets é pago, mas tem UTI, oxigênio e suporte como dos humanos

Maiorzinha chegou com seus tutores no hospital veterinário Clinicat, em Perdizes, zona oeste de São Paulo, com queixa de dificuldade de respiração. Da manhã de uma quarta-feira até a madrugada de quinta ficou estável, mas, de repente, descompensou, e teve de receber suporte de oxigênio. A suspeita era de pneumonia.

A clínica oferece de atenção primária à semi-intensiva, mas por causa do estado de saúde delicado da cachorrinha, ela precisaria de uma UTI.

Com apenas um mês e 900 gramas, a cadelinha da raça Pinscher chamava a atenção de todos por ser tão pequena. "Você viu que pequenininha?", indagou a socorrista Victória Veronesi à equipe do UOL, que acompanhou a remoção de Maiorzinha de ambulância para uma clínica com UTI.