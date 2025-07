O que se sabe sobre a morte de 222 cavalos após consumo de ração suspeita

Uma associação de criadores fala em perdas incalculáveis. A ABCCMM (Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador) informou que tem recebido relatos de criadores associados com perdas em seus plantéis. Em nota, afirmou que "as perdas são incalculáveis não apenas do ponto de vista econômico, mas também genético e emocional para criadores, funcionários e familiares".

A entidade pede rigor na investigação e responsabilização dos envolvidos. A ABCCMM orientou criadores a suspenderem imediatamente o uso da ração suspeita e notificarem órgãos como o Mapa, conselhos regionais de veterinária e serviços estaduais de defesa sanitária. Também oficiou o Ministério Público para que apure as causas e possíveis responsabilidades pela tragédia.

A associação recomenda monitoramento constante. A orientação é para que criadores mantenham acompanhamento permanente com médicos veterinários para qualquer sinal clínico nos animais. A entidade também colocou sua equipe técnica à disposição para prestar suporte aos associados durante o enfrentamento da crise.

O que diz a empresa

A Nutratta lamenta as mortes e diz colaborar com investigações. Em nota publicada em seu site oficial, a Nutratta Nutrição Animal Ltda. afirmou que recebeu os relatos de perdas com profunda tristeza, destacando que os animais têm valor não apenas econômico, mas também afetivo para criadores e famílias.

A empresa afirma que atua com responsabilidade e cautela. Declarou ter optado por não emitir alertas ou orientações precipitadas diante de um "cenário desconhecido, sensível e sem precedentes", concentrando esforços em apuração técnica rigorosa, reforço de protocolos internos e colaboração com as autoridades.