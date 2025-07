Torre secreta, festa 'picante': 9 curiosidades da maior biblioteca de SP

Clube de leitura em encontro na biblioteca, em 2024 Imagem: Arquivo pessoal

"Casais já foram formados aqui. Outra coisa legal é quando o escritor do livro aparece no clube", conta o pesquisador. Um exemplo foi quando Milton Hatoum esteve no encontro, em 2018. "Ele disse que queria ouvir primeiro o que as pessoas tinham achado [do livro]. No final, ele falou uma coisa que me marcou muito: 'Vocês leram um livro que eu não escrevi'. Isso é muito rico. Cada leitor lê um livro diferente a partir do seu ponto de vista", fala.

9. Festa 'picante' e clima de terror na madrugada

Em 2015, a biblioteca começou a funcionar 24h. Inicialmente, o objetivo era trazer mais visibilidade ao local. Na estreia, o local promoveu um evento "picante", com um sarau "poético e erótico" no terraço do prédio.

No mesmo ano, a biblioteca exibiu vários filmes inspirados em obras literárias. Para aumentar o clima de "terror" no local, alguns títulos foram exibidos de madrugada, como ocorreu com "Trem Noturno para Lisboa" (2013) e "O Iluminado" (1980).

No entanto, dois anos depois, a ideia chegou ao fim. A gestão João Doria, na época, alegou que a operação da biblioteca de madrugada custaria R$ 1,4 milhão por ano e que, com a mudança de horário, haveria uma economia de R$ 800 mil.