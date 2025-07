Forças Armadas protegem caminhos do Brics; nada muda nas praias

A presença dos militares do Rio ocorre por meio da GLO (Garantia da Lei e da Ordem). A medida foi oficializada por meio de decreto presidencial no último dia 1º. Segundo o texto assinado pelo presidente Lula (PT), os militares devem atuar em conjunto com os órgãos de segurança pública federais e do estado do Rio. A atuação das Forças Armadas é coordenada pelo Ministério da Defesa, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

ilitares do Exército fazem a segurança da Cúpula do Brics, no Rio Imagem: Paulo Carneiro/Ato Press/Estadão Conteúdo - 4.jul.2025

A Marinha está com 2.000 homens e mais de cem embarcações navais. Eles estão com a missão de garantir a segurança marítima e litorânea da cidade entre Copacabana, na zona sul, e Recreio, na zona oeste. Os militares da Marinha também estão nas proximidades da Marina da Glória e pontos estratégicos da Baía de Guanabara. Caso seja necessário, eles também podem atuar em terra junto ao Exército.

Os militares da Aeronáutica estão responsáveis pela fiscalização do espaço aéreo da cidade, sobretudo no controle de aeronaves e drones. Entre amanhã e segunda-feira, o aeroporto Santos Dumont, no centro, estará fechado para voos e decolagens. A Aeronáutica colabora com o desvio de voos do Santos Dumont para o aeroporto internacional do Galeão, na Ilha do Governador.

Regiões que têm ponto de atenção pela presença de diferentes grupos criminosos organizados e que são caminho para as delegações também foram reforçadas. Há patrulhamento reforçado nas linhas Vermelha e Amarela, onde no entorno vivem pessoas vulneráveis, integrantes do CV (Comando Vermelho), TCP (Terceiro Comando Puro) e milicianos, assim como nos acessos do Galeão.