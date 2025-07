Pastora e marido são presos após mulher morrer em cárcere por desnutrição

A pastora Marleci Ferreira de Araújo e o marido dela, Ronnyson dos Santos Alcantara, foram presos hoje por suspeita de maus-tratos que resultaram na morte de uma mulher em Belém (PA).

O que aconteceu

Marleci e Ronnyson são acusados de manter a vítima em cárcere privado. Identificada como Flávia Cunha Costa, 42, a mulher morreu de desnutrição, segunda a Polícia Civil do Pará.

Mulher foi encontrada na residência do casal "visivelmente debilitada e com aspecto físico extremamente magro". A descrição é da delegada Bruna Paolucci. A investigação começou no dia 15 de maio, após denúncia anônima.