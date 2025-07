Bloqueio de celular roubado pode ser feito na rua com ajuda da PM de SP

Na prática, a atuação da PM passa a funcionar assim: quando uma pessoa é vítima de roubo e encontra uma viatura da corporação, os policiais podem usar o dispositivo portátil presente em todas as viaturas para ajudá-la.

Não é preciso que a vítima esteja com outro telefone; basta ela fornecer o número do celular roubado.

No caso de quem tem celular com sistema Android, o policial acessa o aplicativo Google Localizador e pode bloquear a tela do aparelho.

"Se a pessoa tomou o celular da sua mão, ela não vai ter sua senha. Então, o bloqueio rápido impede que usem o aparelho imediatamente", explica o tenente Fabianno Xavier.

Além dessa opção de bloqueio de tela, o policial pode acessar os aplicativos Google Localizador ou Buscar (no caso dos iPhones) para rastrear a localização, emitir alerta sonoro ou até restaurar o aparelho para as configurações de fábrica.

Os dispositivos portáteis das viaturas já eram usados para registrar ocorrências e consultar informações operacionais. "Não é nada novo, não foi criado exclusivamente. A diferença é que o sistema foi instalado nos dispositivos para atender a população", afirma o tenente.