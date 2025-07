Desvios milionários: Advogado de suspeito afirma que cliente foi 'fantoche'

Crime ocorreu no fim de junho

O ataque hacker ocorreu a partir das 4h30 do dia 30 de junho. Segundo a polícia, uma série de transferências via Pix foram realizadas até as 7h do mesmo dia, pouco antes do crime ser notado por funcionários da BMP.

Um boletim de ocorrência sobre o crime havia sido registrado em junho, quando os agentes iniciaram as investigações, segundo a SSP. "Desde o início, pela dinâmica do golpe, os policiais suspeitaram que algum funcionário da empresa teria facilitado o acesso ao dinheiro. Com isso, alguns colaboradores passaram a ser monitorados, até que a equipe conseguiu chegar ao alvo", informou a pasta paulista, em nota.

Homem apresentou "comportamento estranho" ao ser interrogado, até que confessou o envolvimento, segundo delegado Paulo Eduardo Barbosa. Ele teria facilitado, por meio de "códigos maliciosos" que outros criminosos extraíssem o valor milionário de uma instituição financeira.

Funcionário em início de carreira

O homem de 48 anos era funcionário da C&M há três anos. Conforme apurado pelo UOL, ele havia mudado de carreira e entrado no mercado de TI em 2022. Seu salário na empresa era de R$ 3.003,27, acima do piso salarial da categoria. Em nota, a empresa de software afirmou que as investigações internas foram decisivas para identificar a origem do acesso indevido e contribuir com o trabalho policial sobre o caso.