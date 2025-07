Elevador de hospital infantil público despenca e deixa feridos no Pará

Imagens gravadas pelos profissionais de saúde mostram o desespero de quem estava no elevador após o resgate. "Nós acompanhamos para que recebessem atendimento no próprio hospital com dores nas costas, pernas. Uma delas foi atendida no pronto socorro e encaminhada para fazer exames porque estava com muita dor no joelho, além de todo abalo emocional", afirma Groeff.

Feridos trabalham no primeiro andar do hospital, mas precisaram ir para outro por conta de problemas no ponto eletrônico. O sindicato registrou uma ocorrência no Ministério Público do Trabalho.

O UOL entrou em contato com governo do estado e aguarda um posicionamento. A matéria será atualizada quando houver retorno.