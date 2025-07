Parintins tem 'boom de turismo' com festival, mas cidade enfrenta desafios

Tradição divide a ilha em duas cores. A cada esquina, é possível ver casas pintadas de vermelho, do boi Garantido, e azul, do Caprichoso. Bares, restaurantes, mercados, bancos e marcas derem às duas cores para atrair os torcedores. Parintins é o único local do mundo onde o logotipo da Coca-Cola é aplicado em fundo azul.

Obras para ampliação do Bumbódromo estão previstas para o segundo semestre do ano que vem. O governo estadual, que é um dos patrocinadores do evento, diz que as melhorias buscam oferecer mais conforto ao público, e movimentar mais a economia.

Neste ano, o festival teve 19 patrocinadores, dos setores privado e governamental; três marcas, no entanto, não conseguiram fazer parte. André Guimarães, CEO da Maná Produções, que opera a verba privada do evento, disse ao jornal Valor Econômico que as recusas aconteceram em razão da falta de espaço para a colocação de outros camarotes no Bumbódromo.

*O UOL viajou a Parintins a convite da Coca-Cola Brasil