Duas pessoas morrem em acidente dentro de parque turístico na Serra Gaúcha

Duas pessoas morreram ontem em um acidente dentro de um parque turístico em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha.

O que aconteceu

Um homem e uma mulher morreram em um acidente no Mátria Parque de Flores. Eles tinham 61 anos, mas as identidades não foram reveladas. De acordo com nota do parque, divulgada hoje, acidente envolveu um veículo.

Parque informou que vítimas receberam suporte "desde os primeiros instantes". No entanto, não há mais informações sobre o acidente. Local disse que autoridades foram acionadas para esclarecer os fatos.