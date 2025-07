Médico vira réu após parto que deixou bebê com sequelas graves

Criança não chora e nem sorri, lamenta Larissa. "Luca é uma criança de 3 anos que nunca atingiu nenhum marco de desenvolvimento. Ele não chora. Ele não sorri."

Denunciado pelo Ministério Público

O Ministério Público do Paraná denunciou o médico por lesão corporal contra mãe e filho, alegando que ele demorou para realizar o parto. A demora, segundo o MP, teria causado as sequelas neurológicas permanentes no bebê. A mãe também teve complicações graves após o nascimento.

Wesley não se exime de culpa e acredita que o Conselho Regional de Medicina do Paraná deva investigar o caso. "Eu não estou me eximindo de culpa. Eu acho válido que o CRM investigue, que o Ministério Público investigue. Por quê? Porque tem coisas mesmo que precisam ser avaliadas", disse.

Larissa foi liberada pelo hospital, mas três dias depois voltou a passar mal. Os exames revelaram que ela estava com uma rotura uterina ativa e hemorragia interna.

Defesa de Wesley afirma que a denúncia foi formulada sem que o médico fosse ouvido. "Impossibilitando o médico de apresentar sua versão dos fatos".