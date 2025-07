Danúbia, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha, é presa ao dar à luz no RJ

Danúbia deve permanecer na maternidade até receber alta hospitalar. Depois, deverá ser encaminhada para a cadeia pública de Benfica, na zona norte. Presa em 2017, ela estava em liberdade desde janeiro de 2024, depois de ter cumprido pena por tráfico e corrupção.

Ela sempre negou ter praticado os crimes. "Nunca tive envolvimento com o tráfico, nunca peguei em uma arma, nunca trouxe recado do presídio federal para a comunidade da Rocinha. Me associaram ao tráfico só porque eu era mulher dele na época", disse à Record TV no ano passado.

Desde quando foi solta, Danúbia investiu na carreira de influencer digital. Se casou novamente, realizou diversos tratamentos estéticos, como odontológicos e de harmonização facial. Nas redes sociais, compartilhava sua rotina diária.

Danúbia de Souza Rangel, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha Imagem: Reprodução

Segundo a Polícia Civil e o Banco Nacional de Mandados de Prisão, Danúbia é conhecia como "Xerifa da Rocinha". Isso porque ela era casada com Antônio Francisco Bonfim Lopes, 49, o Nem da Rocinha, à época em que ele era ligado à facção criminosa ADA (Amigo dos Amigos) e que comandava a maior favela do Rio, na zona sul.

Investigações da polícia e do MP (Ministério Público) indicam que Nem, agora, integra a facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro). O traficante foi preso em novembro de 2011. Condenado a 145 anos de prisão, ele está na penitenciária federal de Porto Velho.