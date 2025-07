Vigilância facial: pesquisadores apontam falhas em sistema de 'alto risco'

Diante do avanço de sistemas de reconhecimento facial como recurso de segurança pública pelo país, pesquisadores apontam "alto risco" à população e falta de transparência na implementação acelerada da tecnologia por prefeituras e governos estaduais.

O que aconteceu

Sistemas de vigilância por reconhecimento facial já operam em mais de 400 cidades brasileiras - de pequeno porte a grandes capitais. Segundo dados do Panóptico, monitor de vigilância biométrica desenvolvido pelo Cesec (Centro de Estudos de Segurança e Cidadania), a tecnologia está presente em todos os estados brasileiros e já monitora mais de 87 milhões de pessoas pelo país, ou quase 40% da população. Cidades como Araçu (GO), com menos de 4 mil habitantes, e Nova Fátima (BA), com pouco mais de 8 mil, até as maiores capitais do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, já contam com câmeras de monitoramento biométrico em locais públicos.

Prefeituras e governos estaduais divulgam o recurso biométrico como solução de inteligência para melhorar segurança nas cidades. Governantes de diferentes espectros políticos — do PT ao PL — têm investido milhões na contratação dos sistemas, oferecidos por empresas privadas de vigilância e operadas por órgãos públicos como a Polícia Militar e secretarias de segurança, sob a defesa de que a tecnologia auxilia na identificação de pessoas com mandados de prisão em aberto ou desaparecidas e no monitoramento em tempo real de crimes em vias públicas.