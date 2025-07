'Caça às motos': bônus para GCM em SP pode gerar distorções e abusos

"Caça às motos" também deve ocorrer por meio do aumento de blitz, segue professor. "Guardas municipais fazendo mais abordagens com blitz é uma coisa que também vai ser difícil de regular, por isso já se enquadra dentro da legislação que temos. Então, a tendência é gerar muita confusão, enfraquecer o comando e gerar competição entre as guardas", diz Carneiro.

Outro pesquisador concorda com avaliação e destaca riscos de repressão maior contra motociclistas. Segundo Pablo Nunes, coordenador do Cesec (Centro de Estudos de Segurança e Cidadania), os efeitos práticos que podem ser esperados com a aprovação do projeto é, no início, um aumento nos registros de motos recuperadas. Mas as consequências a médio e longo prazo podem envolver também o crescimento de casos de violência policial contra motociclistas.

Quando olhamos para o papel e a imagem que os motociclistas têm na sociedade, vemos que já são eles os mais enquadrados nesses blitz e, muitas vezes, rapidamente classificados como potenciais suspeitos [de crimes]. Por isso, esse incentivo na recuperação de motocicletas pode significar também o aumento dessa violência e do aperto do cerco aos motociclistas.

Pablo Nunes, coordenador do Cesec

Medida também pode facilitar corrupção e irregularidades, segundo pesquisadores. Para Nunes, experiências passadas envolvendo políticas de bonificação voltadas a crimes específicos "não produzem os efeitos esperados ou acabam incentivando esquemas ilegais entre agentes que buscam conseguir cumprir as metas impostas". A avaliação do pesquisador é compartilhada por Rafael Alcadipani, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor da FGV.

Esse tipo de subterfúgio pode fazer com que agentes da lei acabem tentando criar situações para pegar esse tipo de veículo e ganhar mais recursos com isso. (...) Então, é um sistema de incentivo não adequado, mais ou menos como incentivar o policial a dar multa. Rafael Alcadipani, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Projetos de bonificação a agentes de segurança pública deram errado no passado, ressalta Alcadipani. Ele cita como exemplo a proposta conhecida como "gratificação Faroeste", adotada pelo ex-governador do Rio de Janeiro Marcello Alencar (PSDB), em 1995. Por meio de um decreto estadual, a proposta estabeleceu um "pagamento por mérito" a policiais militares e civis por "bom desempenho" no combate a criminosos. Mas, na prática, serviu como estímulo à letalidade policial.