Justiça do Rio mantém prisão e Danúbia chora em vídeo: 'Não cometi crime'

Mandando de prisão contra ex-mulher do traficante Nem é decorrente de uma condenação de 2016 por lavagem de dinheiro. No vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, Danúbia, que hoje trabalha como influenciadora digital, declarou que nunca lavou dinheiro para o tráfico de drogas e pediu ajuda para não ser detida. "Estou pedindo para vocês me ajudarem como mãe, mãe de um recém-nascido que está precisando de carinho e amor. É o justo! Tem pessoas que cometem crime muito piores e não é igual comigo, só peço que me ajudem de coração, só quero ficar em casa com minha família", afirmou.

Danúbia contou que já sabia do mandado de prisão há 20 dias, mas decidiu não se entregar. Segundo ela, a gravidez era de risco. "Eu não me entreguei porque minha filha estava na posição pélvica, todo mundo sabe que é uma posição que a mãe e a criança correm risco. Eu optei pela minha vida e pela minha filha. Eu não cometi crime nenhum", disse.

Ela falou do risco de voltar para a cadeia com a filha, que segundo ela, nasceu com uma síndrome. Danúbia, no entanto, não detalhou o estado de saúde do bebê. "Eu ganhei neném tem dois dias, eu não estou tendo paz, vou ter que voltar para a cadeia com a minha filha, é uma filha especial que Deus me deu, ela tem síndrome, na gravidez em nenhum momento acusou nada, isso está pesando muito. Mas graças a Deus ela está bem aqui comigo, e eu vou ter que voltar para a cadeia precisando fazer um monte de exame nela", lamentou.

Defesa considera "absurdo" mulher ser presa com bebê recém-nascido. O advogado Thiago Lemos, que representa Danúbia, afirmou ao UOL que ela deve ter alta da maternidade hoje, e dependendo da decisão da Justiça do Rio de Janeiro, pode ser encaminhada ao presídio ou responder ao crime em prisão domiciliar.

Danúbia Rangel anunciou gravidez em janeiro deste ano Imagem: Reprodução/Instagram

"Agora com o trânsito em julgado foi cumprido o mandado de prisão, mas ela está bem tranquila e aguardando decisão do habeas corpus que foi impetrado pela defesa. É um absurdo ela ser levada ao cárcere com um bebê recém-nascido", afirmou o advogado.