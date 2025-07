Feriado 9 de julho em São Paulo: saiba quem pode folgar na data

Não se trata de um feriado nacional. A data não prevê uma paralisação das principais atividades em todo território nacional, segundo o calendário oficial do governo federal.

Quais trabalhadores devem folgar?

O feriado deve ser estabelecido a partir da sede da empresa. Ou seja, se a empresa fica localizada no estado de São Paulo, o trabalhador tem o direito ao feriado.

A lei, no entanto, prevê exceções. Atividades consideradas essenciais têm autorização para trabalhar na data.

Posso ser chamado para trabalhar, mesmo se for feriado local? Sim. No contrato de trabalho, o empregado está sujeito à escala de trabalho elaborada pelo patrão, desde que respeitados os limites de carga horária previstos em lei.

Quem trabalha no feriado recebe adicional? Depende da atividade e do tipo de contrato. Quem trabalha de segunda a sexta-feira, por exemplo, tem direito a receber adicional se trabalhar no feriado.