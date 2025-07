Mulher é indiciada por jogar ácido em partes íntimas do ex no Paraná

Suposto estimulante causou queimadura de terceiro grau e necrose do tecido do pênis do homem. De acordo com o delegado Derick Moura, ele permanece internado após ter passado por uma cirurgia plásticas para tentar enxertar a região. Ainda não há previsão de alta.

Indiciada contesta versão do ex

A indiciada, no entanto, alega que foi o ex que exigiu o encontro, ameaçando difamá-la ao novo companheiro dela. Ela ainda contou que a relação sexual não foi consentida e, ao tentar se defender, pegou a embalagem de vidro — que já estava na casa do homem — para arremessar contra ele.

Investigação entendeu que a ação dela foi ''desproporcional''. O delegado argumentou que mesmo que houvesse tido uma suposta ameaça para o encontro, a mulher deveria ter acionado as autoridades, já que possuía uma medida protetiva em vigor. Moura fala que a atitude pode comprometer permanentemente as funções urinárias e reprodutivas do homem.

Defesa da mulher diz que ela é vítima de violência física, moral e psicológica praticada pelo ex. Em nota ao UOL, os advogados Marcelo Santos e Sanderson Luis Bochenski escreveram que ela ''jamais agiu de forma intencional ou dolosa. ''Ao final da instrução processual, a verdade dos fatos será restabelecida e sua inocência será reconhecida'', acrescentaram.

Não houve prisão em flagrante e mulher segue solta. O delegado afirmou que não seria o caso de determinar prisão preventiva, já que a acusada atendia aos requisitos necessários para responder o processo em liberdade. Agora, o Ministério Público deve avaliar o inquérito policial.