Prefeito de cidade no MA é suspeito de matar policial em vaquejada

A Polícia Civil realiza buscas para localizar o prefeito. A corporação falou que está analisando imagens de câmeras da região e colhendo depoimento de testemunhas para esclarecer a dinâmica e motivação do crime.

Família do suspeito alegou que ele agiu em legítima defesa. Sem detalhar, os familiares teriam dito a um portal local, Blog do Carlinhos, que o prefeito não consome bebidas alcoólicas e atirou para se defender. Segundo eles, João Vitor deve se apresentar às autoridades a qualquer momento.

Policial era lotado no batalhão da cidade de Pedreiras. ''Quando um policial é assassinado, o Estado perde parte de sua força e autoridade. Que Deus conforte os familiares, amigos e irmãos de farda do PM Thiago Santos neste momento tão doloroso'', escreveu o deputado estadual Wellington do Curso.

O UOL entrou em contato com a Prefeitura de Igarapé Grande e aguarda um retorno.