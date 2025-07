Trem Brasil-Peru: parceria com China construirá ferrovia rumo ao Pacífico

Objetivo é reforçar comércio internacional. O projeto facilitará o caminho das exportações brasileiras rumo ao mercado asiático.

Ferrovia integra o Novo PAC e busca fortalecer a agenda de integração regional. "A expectativa é que os estudos em andamento deem suporte a futuros investimentos e concessões ferroviárias, contribuindo para reduzir o custo logístico e ampliar a eficiência do transporte de cargas no país", completou o ministério.

Negociações para a parceria começaram há cerca de dois meses

Em abril, uma delegação chinesa visitou obras ferroviárias no Brasil. Em maio, o presidente Lula viajou para a China e definiu as diretrizes do projeto com o presidente da China, Xi Jinping, dentro da nova agenda de cooperação estratégica entre os países.

Desde então, equipes dos dois países vêm conduzindo análises detalhadas sobre a logística brasileira, com foco no escoamento da produção agrícola e mineral do Centro-Oeste para os portos do Arco Norte e do Sudeste.

Ministério dos Transportes, em nota

China tem a maior empresa pública ferroviária do mundo

China State Railway Group opera a maior malha de trens de alta velocidade do mundo. Nos quatro primeiros meses de 2025, ferrovias chinesas transportaram mais de 1,46 bilhão de passageiros, estabelecendo um novo recorde.