Vende-se rua! SP quer R$ 16 mi para liberar travessa para condomínio; pode?

Ruas não servem apenas para carros. Para Viviane Sá, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unisantos, as ruas são espaços de circulação de pedestres, pessoas com deficiência, idosos e crianças, além de desempenharem funções de lazer e encontro. "Privatizá-la significa a restrição de acesso público, impedindo que os cidadãos ocupem os espaços de maneira democrática", diz.

Venda pura e simples é juridicamente difícil. "Posso começar dizendo que a praça, assim como a rua, é do povo, como o céu é do condor", afirma Valter Caldana, coordenador do Laboratório de Políticas Públicas (LPP) da FAU-USP. Ele lembra que o Código Civil (art. 99) dificulta a alienação de bens de uso comum.

Nem toda rua pode ser vendida. Casos como esse se restringem a vias que foram desviadas, substituídas ou incorporadas em projetos de reurbanização. Vender uma rua ativa exigiria alteração do plano diretor, algo complexo e de difícil aprovação, segundo Costamilan. "O plano diretor ou a lei orgânica de muitos municípios exigem estudos técnicos e audiências públicas para aprovação", diz.

Venda reforça exclusão em bairro já segregado. "A presença de comércio de luxo e imóveis de alto padrão em uma área central e privilegiada acaba por expulsar, ainda que simbolicamente, determinadas pessoas do bairro. Criar um condomínio fechado nesta área escancara a especulação imobiliária, que muitas vezes não favorece a população", afirma Sá.

Privatização de ruas revela fragilidade do poder público. Caldana critica o movimento de flexibilização de princípios e a falta de força do Estado para defender interesses coletivos. "Há as brechas e adaptações dos princípios, mesmo legais, infelizmente, à realidade e ao espírito da época. No Brasil, neste momento, este tem sido o ponto frágil. O poder público 'pensar' como privado", diz.

Possibilidade de anulação

Venda pode ser anulada por ilegalidade no processo. Moradores, o Ministério Público ou entidades podem questionar a operação na Justiça por desvio de finalidade, falta de interesse público ou falhas legislativas, como ausência de estudos técnicos ou audiências públicas. Costamilan cita precedente do TJ-SP que anulou lei semelhante na Mooca por falta de participação popular, mesmo quando previa moradias populares.