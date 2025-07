Juíza do caso Melhem rejeita pedido de arquivamento do MP e marca audiência

A decisão, com data de 25 de junho, é da juíza Juliana Benevides de Barros Araújo, titular do Cartório da 20ª Vara Criminal, do Rio.

O pedido de arquivamento foi feito pelo promotor Luís Augusto Soares de Andrade, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no dia 28 de maio. Ele alegou "inexistência de justa causa para a presente demanda".

O Ministério Público é o titular da ação penal. O órgão ofereceu a denúncia contra Melhem em agosto de 2023. As três mulheres que acusam Melhem são assistentes de acusação da ação.

Na decisão, a juíza escreve que, "diante de todos os indícios de autoria e materialidade juntados até o presente momento, há justa causa suficiente para o prosseguimento da ação".

Denúncias mencionam aproximação indevida

Na denúncia contra o ex-diretor, as três mulheres afirmam que ele se valeu de posição hierárquica superior para se aproximar "com a intenção de obter vantagem ou favorecimento sexual".