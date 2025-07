Médico que anestesiou influencer para tatuagem é denunciado por homicídio

O médico que aplicou anestesia geral no influenciador Ricardo Godoi, morto durante o procedimento para fazer uma tatuagem em Itapema (SC), foi denunciado hoje por homicídio culposo.

O que aconteceu

MP-SC viu negligência do médico durante o procedimento. Conforme a promotoria, o homem de 34 anos não realizou consulta prévia com Ricardo e conheceu o paciente apenas no dia da tatuagem — o que viola normas técnicas do Conselho Regional de Medicina do estado.

A denúncia foi enviada à Justiça após o profissional se recusar a aceitar os termos da proposta de Acordo de Não Persecução Penal, oferecida na sexta-feira. ''Diante disso, não restou outra alternativa'', explicou o Ministério Público de Santa Catarina, no processo enviado ao Tribunal de Justiça, que vai decidir se ele se torna réu ou não.