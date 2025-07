Menino autista é amarrado em banheiro de escola no PR; professora é presa

Professora foi presa em flagrante por maus-tratos contra a criança. No momento da prisão, a docente, que não teve a identidade revelada, teria admitido que amarrou o menino porque ele estaria "muito agitado", segundo a Guarda Municipal.

Entretanto, a professora permaneceu em silêncio durante depoimento na delegacia. A professora foi submetida à audiência de custódia na tarde de hoje. O UOL entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Paraná para saber o resultado da audiência, e aguarda retorno.

Criança é autista não verbal e estudava na escola há três anos. Após esse episódio, os pais do menino disseram às autoridades que receberam outros vídeos do filho na mesma situação de maus-tratos dentro da unidade de ensino.

Escola tem colaborado com as investigações, segundo a Polícia Civil do Paraná, que apura o caso. A instituição cancelou as aulas hoje e lamentou o episódio nas redes sociais.

Por meio de nota, a dona da escola disse estar afastada da unidade por problemas de saúde, mas afirmou "abominar com todas as forças" o ocorrido com o aluno autista. "Para quem me conhece, sabe o quanto mantemos a integridade da escola, bem como o bem-estar das crianças, inclusive promovendo o bem-estar a todo momento de cada uma delas. Esse tipo de denúncia é grave e séria e já estamos tomando todas as providências cabíveis quanto ao ocorrido e pessoas envolvidas, inclusive com advogados para esta ação injustificável. Nunca havíamos passado por tal situação, o que nos deixa bem tristes e sem palavras. Quero agradecer pelas mensagens de apoio aos que conhecem o meu trabalho e acima de tudo falar o quanto lamento pelo ocorrido".