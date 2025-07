Homem que deitou no trilho da CPTM pode ser preso? Entenda os crimes

Especialistas explicam que não é necessário haver acidente para configurar o crime. Basta criar o risco para que haja enquadramento legal no artigo 260 do Código Penal.

Já houve condenações em casos semelhantes. Pessoas foram punidas por colocar objetos nos trilhos ou praticar atos que pudessem provocar descarrilamento.

O que dizem os especialistas

Deitar nos trilhos é crime. O advogado criminalista Felipe Guerra Camargo Mendes explica que o artigo 260 trata de condutas que expõem a perigo qualquer meio de transporte coletivo, incluindo trens por interpretação da Justiça. "Quando alguém deita sobre os trilhos — ainda que como uma 'brincadeira' — está, na prática, expondo a ferrovia a um risco de acidente. Isso se enquadra no crime de perigo de desastre ferroviário, previsto no artigo 260 do Código Penal. E quem grava ou incentiva esse tipo de conduta também pode responder criminalmente, por incitação ao crime", afirma.

Mendes explica que esse tipo de crime se consuma no momento em que alguém, voluntariamente, gera uma situação de risco à coletividade. Ele destaca que não é preciso que ocorra acidente ou descarrilamento; basta a criação do risco para configurar o crime. "Não importa se o trem conseguiu parar ou se não havia passageiros. A pessoa que deita no trilho ou interfere no funcionamento da linha já está cometendo o crime", diz.

A pena pode chegar a cinco anos de prisão e aumenta se houver vítimas. Segundo Mendes, caso o ato resulte em lesões ou mortes, a punição é ampliada.