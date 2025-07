Voz e rosto distorcidos: como 'juízes secretos' julgarão facções em SC

Direito de defesa fica prejudicado sem saber quem julga. O especialista considera que contraditório e ampla defesa incluem o direito de questionar a imparcialidade do magistrado, inclusive por exceções de suspeição ou impedimento.

Advogado não pode recorrer ou representar sem identificação do juiz. Sem o nome do julgador, a defesa não consegue alegar parcialidade, recorrer com base em quem decidiu ou acionar o CNJ. "A defesa precisa saber quem está julgando para garantir um julgamento justo", afirma Mendes.

Existem alternativas que equilibram segurança e direitos. O advogado sugere medidas como o uso de videoconferência, restrição do nome do juiz apenas às partes e advogados sob compromisso de sigilo, ou julgamentos em colegiado com rodízio de relatoria.

Segurança não pode esvaziar garantias do processo penal. Mendes ressalta que proteger magistrados é essencial, mas não pode ser usado para reduzir direitos fundamentais previstos no devido processo legal.

O que diz o Tribunal de Justiça

Anonimização (remoção ou modificação de informações que possam identificar diretamente uma pessoa) não impede recursos ou reclamações. Ao UOL, o TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) afirmou que todos os atos processuais permanecem gravados e disponíveis às partes, que poderão impugná-los como em qualquer outro processo. Segundo o tribunal, a anonimização dos magistrados não interfere nas prerrogativas constitucionais e legais de advogados, partes ou outros atores do processo.