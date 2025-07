Ataque em escola do RS: aluna é operada e quadro médico 'inspira cuidados'

Autor conseguiu entrar na escola após falar que queria deixar currículo no local. "Ele disse que ia entregar um currículo para as meninas [da escola]. Ele pediu para ir ao banheiro, mas veio intencionado. Ele tinha uma faca e um facão, entrou na sala da terceira série e começou a avançar nas crianças", afirmou. O infrator é morador de Estação e não possui nenhum antecedente policial.

A cidade de Estação tem 5.500 habitantes. Ela fica a 340 quilômetros de Porto Alegre.

Ministro e governador lamentam morte de criança

Governador Eduardo Leite (PSD) afirmou que crime não pode ser naturalizado. "Determinei que nossas forças de segurança atuem com prioridade total na apuração do caso e que a Secretaria da Saúde atue no apoio à comunidade escolar. Nada é mais urgente do que garantir que nossas crianças estejam seguras. E nada é mais inaceitável do que a violência atravessar os muros de uma escola", escreveu no X.

Ministro da Educação disse ter recebido a notícia "com tristeza" e lamentou o ataque à instituição de ensino. Por meio de nota, Camilo Santana também informou que conversou com o prefeito de Estação e enviou uma equipe de psicólogas especializada em situações de crise e violência extrema "para apoiar em tudo o que for necessário".

Camilo reforçou que o MEC trabalha em conjunto com o Ministério da Justiça e as autoridades locais para apurar o ocorrido. "Reafirmamos nosso compromisso com a vida, a paz e a proteção das comunidades escolares. À população, comunidade escolar e familiares das vítimas, meus sinceros sentimentos nesse momento de dor profunda".