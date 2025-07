Escola falhou em caso com menino autista que foi amarrado, diz educadora

Infelizmente, as escolas refletem o que há fora delas. Houve falta de empatia completa e despreparo da professora. Podemos falar em questões estruturais. A formação que o professor recebe na universidade é completamente desconectada da realidade da escola. Estamos falando de crianças na primeira infância.

Não posso deixar de achar que a escola também falhou. Se a criança precisa de apoio, e no caso ela é do nível 3 de suporte, é preciso mais alguém na sala de aula para isso. Não faz sentido a escola não contar com isso. É muito triste e inaceitável. Claudia Cotin, especialista em educação

Para Claudia, algumas escolas se dizem inclusivas por aceitar alunos com alguma deficiência, mas não desenvolvem práticas necessárias à adaptação.

Precisamos nos preparar para ter uma escola inclusiva. Não basta incluir crianças neurodivergentes em sala de aula. Precisamos de estratégias e protocolos de como fazer uma inclusão que funcione. Claudia Cotin, especialista em educação

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.