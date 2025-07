Mãe tenta entregar bebê e é presa com casal por tráfico de pessoas no PA

Uma operação da Polícia Civil do Pará resultou na prisão de três pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de adoção ilegal de uma criança em Conceição do Araguaia, no sudeste do estado.

O que aconteceu

O caso teria sido articulado por um casal do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, o homem e a mulher teriam viajado até o Pará com o objetivo de buscar um bebê de aproximadamente dois meses.

Documentos falsos seriam usados na tentativa de adoção. As investigações indicam que a mulher tentaria oficializar o processo com uma autorização de viagem e uma procuração em nome de uma terceira pessoa, ambas assinadas, supostamente, pela mãe biológica da criança.