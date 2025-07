Menina ficou presa em cadeira de escola onde aluno autista foi amarrado

Não se sabe quanto tempo a criança permaneceu amarrada no banheiro até ser resgatada. O Conselho Tutelar de Araucária acompanhou a ocorrência e informou que o ambiente em que o garoto foi encontrado estava gelado devida às baixas temperaturas na cidade.

Escola tem colaborado com as investigações, segundo a Polícia Civil do Paraná, que apura o caso. A instituição cancelou as aulas hoje e lamentou o episódio nas redes sociais.

Por meio de nota, a dona da escola disse estar afastada da unidade por problemas de saúde, mas afirmou "abominar com todas as forças" o ocorrido com o aluno autista. "Para quem me conhece, sabe o quanto mantemos a integridade da escola, bem como o bem-estar das crianças, inclusive promovendo o bem-estar a todo momento de cada uma delas", escreveu.

Esse tipo de denúncia é grave e séria e já estamos tomando todas as providências cabíveis quanto ao ocorrido e pessoas envolvidas, inclusive com advogados para esta ação injustificável. Nunca havíamos passado por tal situação, o que nos deixa bem tristes e sem palavras. Quero agradecer pelas mensagens de apoio aos que conhecem o meu trabalho e acima de tudo falar o quanto lamento pelo ocorrido

Dona da escola, em nota

Escola falhou no caso, diz educadora

A escola também cometeu erros no caso, afirmou Claudia Cotin, especialista em educação, em entrevista ao UOL News. "Se a criança precisa de apoio, e no caso ela é do nível 3 de suporte, é preciso mais alguém na sala de aula para isso. Não faz sentido a escola não contar com isso. É muito triste e inaceitável", disse.