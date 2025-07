'Morreu fazendo o que mais amava': quem era peão pisoteado por touro em MT

Silva será enterrado na cidade de Anapu, interior do estado do Pará. A prefeitura de Nova Ubiratã lamentou o acidente e ressaltou que o evento segue as normas de segurança, mas disse que o risco faz parte do esporte. A Arena Dreams, a organizadora do evento, divulgou uma nota de pesar nas redes sociais, destacando a importância do competidor para eles. "Dream Team perdeu mais que um competidor, perdeu um amigo, um irmão de arena. Que ele descanse em paz nos braços do Senhor, e que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos e companheiros de estrada".