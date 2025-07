Motorista de van que matou criança atropelada se apresenta à polícia em MG

O motorista da van suspeito de atropelar e matar uma criança em Uberlândia (MG) se apresentou hoje à Polícia Civil. Ele era procurado desde a noite de segunda-feira após o acidente.

O que aconteceu

Suspeito, de 29 anos, foi ouvido e liberado. Em nota, a polícia informou que o homem, que não teve a identidade revelada, se apresentou espontaneamente na delegacia do município com seu advogado.

Condutor não foi preso por estar fora do período de flagrante. A investigação, no entanto, continua para a ''completa elucidação dos fatos''. Não foram repassados detalhes sobre o depoimento do investigado.