MP fecha acordo para indenizar transplantados de órgãos com HIV no Rio

O MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) firmou um acordo com o governo estadual para reparar as vítimas de transplantes de órgãos contaminados com HIV realizados na rede pública no ano passado.

O que aconteceu

MPRJ firmou um Termo de Ajustamento de Conduta para reparar os danos contra as vítimas. A decisão foi publicada hoje a partir da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital.

Estado do Rio de Janeiro, Fundação de Saúde e o Laboratório PCS Lab Saleme terão que garantir indenização e reparação aos pacientes. Uma indenização foi firmada a partir do acordo do MPRJ. Os valores não foram divulgados.