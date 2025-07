Nevoeiro afeta visibilidade em estradas de cidades de São Paulo

Com aumento da temperatura e atuação do sol ao longo do dia, a neblina tende a se dissipar. A névoa é um efeito da presença de minúsculas gotículas de água ou cristais de gelo suspensos numa camada de ar próxima à superfície.

A nebulosidade traz, principalmente, riscos para o tráfego em rodovias e vias locais. Por isso, o órgão tem recomendado atenção aos motoristas, com redução de velocidade, uso de faróis baixos, distância segura entre veículos e cautela redobrada em curvas e aclives.

Neblina pode atingir ainda estados do Sul. De acordo com a agência Climatempo, além das estradas, os aeroportos também podem ser impactados, com possibilidade de atrasos nos voos no início da manhã.