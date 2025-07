O que é 'mayday', código temido na aviação usado por Boeing em Guarulhos

Pilotos declararam 'mayday'. Depois de mais de duas horas de voo até Guarulhos, pilotos pediram prioridade para pouso. Em um vídeo da torre de tráfego aéreo do aeroporto é possível ouvir o piloto declarando "mayday". Ele afirmou que a tripulação estava chegando ao limite e que o nível de combustível estava baixo.

O que é 'mayday'?

Nível mais alto de alerta. O termo tem origem no francês "m'aidez", que significa "ajude-me". Ele foi criado em 1923 por Frederick Stanley Mockford, um oficial de rádio do aeroporto de Londres, diante do aumento de voos entre a Inglaterra e a França. A ideia é que a palavra seria facilmente pronunciada e compreendida por pilotos e equipes em solo.

É usada em perda de controle da aeronave, falha de motor e fogo a bordo, entre outras situações. Quando o comandante observa que é realmente necessário pedir o socorro, ele precisa falar três vezes a expressão. A repetição tripla evita ambiguidades em transmissões de rádio com ruído ou interferência. Dessa forma, o piloto alerta os controladores de voo e passa a ter prioridade em relação às comunicações das outras aeronaves.

Protocolo de uso segue as normas da OACI (Organização da Aviação Civil Internacional). Ele exige que o piloto informe, após o chamado, o prefixo do voo, localização, natureza da emergência e tipo de ajuda necessária.

Há diferentes níveis de alerta no rádio. Um nível abaixo do "mayday" é o chamado "pan-pan" — do francês "panne", que significa "pane" ou "colapso". É usado quando há uma situação de urgência, mas que ainda não configura emergência iminente, por exemplo uma falha de motor que permite o voo controlado, ou um problema de saúde grave a bordo, mas com condições estáveis. O "pan-pan" também deve ser repetido três vezes e seguido da identificação da aeronave.