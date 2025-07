Polícia identifica 3 adolescentes suspeitos por morte de publicitário em SP

As ruas Luigi Greco e Sousa Lima registraram alta na incidência de crimes em maio deste ano no comparativo com o mesmo período de 2024. Os dados são do Radar da Criminalidade, plataforma exclusiva do Estadão. A ferramenta é alimentada com base nos dados da Secretaria da Segurança Pública e calcula o número de casos em um raio de 500 metros da localização pesquisada. De acordo com o levantamento, os roubos e furtos de celular são os delitos mais frequentes no local.

Passarela onde publicitário foi agredido por assaltantes passa sobre linha da CPTM entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda Imagem: Paulo Eduardo Dias / Folha de S. Paulo

Donos de restaurantes e bares da região costumam alertar os clientes sobre a atuação de gangue que circula no local de bicicleta para roubar celulares. Moradores do bairro relatam ainda que a passarela tem um agravante que a torna mais perigosa: falta de iluminação.