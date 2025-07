Quem era a empresária de 40 anos que morreu durante cirurgia plástica em SP

Sou apaixonada por networking e conexões estratégicas. Acredito que as relações certas podem transformar carreiras e negócios. Natália Thomazella, em publicação no Instagram

Fã de viagens. Thomazella se descrevia como uma "apaixonada por viagens". Uma das últimas aventuras foi para os Estados Unidos, onde celebrou o aniversário de 40 anos e passou pelos parques da Disney. "Últimas horas dos meus 30 e todos anos da melhor maneira possível e no lugar que eu mais amo no mundo!", escreveu ela em foto passeando por Miami com a filha. Em outra publicação, ela se diz agradecida pela vida. "Obrigada Deus por tudo que vivi até hoje, por mais uma década completa de muito amor, saúde, propósitos e alegrias!"

Casada e com uma filha de três anos. Nas redes sociais, o marido fez uma homenagem para ela: "Todos nós sabemos a grande mulher que a Natália era. Uma mulher linda, independente, superprofissional, feliz, além de tantas outras qualidades". No texto, ele ainda diz que a filha é muito parecida com a mãe.