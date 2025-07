Brasil reivindica ilha submersa maior que a Islândia e rica em minerais

Ilha contém as chamadas terras raras. É um grupo de 17 elementos químicos, que inclui ítrio, escândio e os lantanídeos. Apesar do nome, as terras raras não são tão raras na natureza, mas costumam estar em pequenas concentrações, dificultando a extração. O processo de beneficiamento também é complexo e dominado por poucos países, principalmente a China. Esses materiais têm usos estratégicos em turbinas eólicas, painéis solares, baterias, ímãs, ligas metálicas e eletrônicos, com demanda crescente no mundo.

Brasil reivindica soberania sobre a área desde 2018. O pedido foi apresentado à Comissão de Limites da ONU, a CLPC, naquele ano e reforçado em 2025 com novos estudos geológicos e geofísicos.

Pedido do Brasil é baseado em regras da ONU que permitem ampliar a plataforma continental quando há ligação geológica com o território. Essas evidências vêm sendo aprofundadas por pesquisadores brasileiros. Estudos evidenciam que a Elevação do Rio Grande tem características parecidas com as rochas do continente, reforçando o pedido brasileiro.

Grupo multidisciplinar estuda local

Pesquisas sobre a Elevação do Rio Grande reúnem um grupo multidisciplinar da USP. Ele envolve o Instituto Oceanográfico, a Escola Politécnica e o Instituto de Geociências, em parceria com universidades britânicas, alemãs e japonesas. Os objetivos vão de entender sua origem geológica a avaliar o potencial mineral estratégico e os riscos ambientais de uma eventual exploração.

Estudos geofísicos corroboram o pedido do Brasil para ampliar sua plataforma continental. O professor Luigi Jovane coordena pesquisas sobre a Elevação do Rio Grande. Especialista em geofísica marinha e paleomagnetismo, ele lidera expedições científicas à região desde 2015. Os dados coletados por sua equipe foram usados como subsídios técnicos no pedido brasileiro à ONU, segundo o próprio professor. Esses estudos ajudam a fundamentar a extensão da plataforma continental, comprovando a continuidade geológica com o território nacional.