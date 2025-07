Criança cai de cânion em parque no RS; bombeiros fazem buscas

Menina tem transtorno do espectro autista e menos de 12 anos, segundo os bombeiros. Ela estava com os pais no alto do mirante quando o acidente aconteceu. Conforme a Secretaria de Turismo de Cambará do Sul, a família é de Curitiba e fazia turismo no local.

Mirante e trilhas são principais atrações

Parque Nacional da Serra Geral recebe visitantes que buscam contato com a natureza. As trilhas do Mirante do Fortaleza, da Pedra do Segredo e da Borda dos Cânions são os locais mais procurados.

O UOL entrou em contato com a assessoria do parque e com a prefeitura de Cambará do Sul, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.