Após anos de atraso, primeiro trem da Linha 6-Laranja do metrô chega a SP

Tempo de deslocamento deve diminuir para 23 minutos. Com 15,3 km de extensão, a Linha 6-Laranja reduzirá de cerca de 1h30 para 23 minutos o tempo de deslocamento no trajeto atualmente realizado por ônibus. Conhecida como "linha das universidades", ela atenderá diretamente sete instituições de ensino superior e outras quatro de forma indireta.

Segundo trecho, entre Perdizes e São Joaquim, tem entrega prevista para 2027. A Linha 6-Laranja terá conexões com as Linhas 1-Azul, 4-Amarela e 7-Rubi do sistema metropolitano.

Escavação dos túneis da linha foi concluída em fevereiro de 2025, conectando todas as 15 futuras estações. Ainda segundo a gestão de Tarcísio de Freitas, já está em andamento a instalação de trilhos, sistemas e a entrega das composições.

Testes da linha devem começar no segundo semestre deste ano, segundo o governador. "Viemos receber o primeiro trem da Linha 6-Laranja e acompanhar o andamento da obra: temos mais de 10 quilômetros de linha lançada e algumas estações já com 80% de execução. A ideia é que a gente comece os primeiros testes aqui no Pátio Morro Grande no segundo semestre deste ano. As obras estão andando bem e mantém excelente evolução", afirmou Tarcísio de Freitas.

Anunciada em 2008, a obra acumula atrasos

Lançada em 2008 pelo então governador de São Paulo José Serra (PSDB), a Linha 6- Laranja do metrô deveria ter sido inaugurada em 2012. Essa era a previsão para a entrega do maior trecho, da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, até a estação São Joaquim. No fim de 2013, o consórcio Move São Paulo —formado pelas construtoras Odebrecht, Queiroz Galvão, UTC Engenharia e um fundo financeiro— venceu a licitação para construir e operar o trecho. À época, foi o único a apresentar proposta.