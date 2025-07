Ele paga para se sentir amado, ela finge: 'Muitos só querem atenção'

Ciasca ressalta que o relacionamento motivado pelo dinheiro "pode oferecer uma ilusão de controle emocional", mas é preciso se atentar para não ficar dependente das relações virtuais. "A pessoa que paga sabe o que vai receber e isso, para quem é inseguro no campo afetivo, pode ser um pouco mais confortável do que ter que lidar com as incertezas de ter uma relação real, em que a pessoa pode ser rejeitada. Ao mesmo tempo, há impactos negativos porque a pessoa não sabe mais lidar com frustrações que vêm do não, da rejeição do outro, fica dependente desse tipo de vínculo, e essa fantasia pode substituir a troca afetiva genuína, pode dificultar ainda mais a construção de relações reais."

O psiquiatra reitera que o sinal de alerta surge quando essas relações online à base de dinheiro atrapalham a convivência fora das telas. Nesses casos, o ideal é buscar acompanhamento terapêutico. "Quando a pessoa passa a sentir necessidade dessa interação para se sentir bem, quando passa a interferir nas relações pessoais, profissionais, amorosas, nesse caso vale buscar ajuda, terapia, entender o porquê desse padrão, aprender a desenvolver formas mais saudáveis de se relacionar, com menos medo, mais autenticidade e aprender a lidar com situações de conflito que fazem parte dos relacionamentos."

*O nome foi alterado a pedido do entrevistado