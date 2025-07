Homem é morto após protestos por morte em ação policial em Paraisópolis

Um policial foi baleado e encaminhado ao Hospital Albert Einstein. A PMESP não informou o estado de saúde do PM.

Imagens de câmeras corporais dos PMs serão analisadas. Segundo a SSP, um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar a morte após os protestos e a morte que causou a manifestação (saiba mais sobre ela abaixo).

Protestos começaram após morte de outro homem em operação

Homem morreu após operação da PM em "casa bomba" com armamento, segundo a polícia. A PMESP afirmou que recebeu uma denúncia para uma casa na rua Rudolf Lotze e teria entrado em "confronto com criminosos" no local.

Além do homem morto, três pessoas foram presas na casa. Nenhum policial ficou ferido na ação. Além das armas, foram apreendidos drogas, dinheiro e celulares, segundo a PM.

Carros foram depredados e barricadas foram feitas em ruas próximas à favela após a morte de homem. A tropa de choque da PM e o Corpo de Bombeiros foram enviados ao local. Imagens feitas pela TV Globo mostraram motoristas sendo rendidos e retirados de carros, que foram apedrejados e revirados nas ruas.