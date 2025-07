Jovem morto em Paraisópolis estava rendido; dois PMs foram presos

Câmera corporal dos policiais gravou ação e mostrou que PMs"não agiram segundo o protocolo". Segundo o porta-voz, os dispositivos foram ligados durante a abordagem por um dos militares presentes na ação. As câmeras, que são de um modelo novo, são ativadas automaticamente por bluethooth quando um dos agentes as liga. Segundo a SSP, um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar a morte após os protestos e a morte que causou a manifestação.

A análise dessas câmeras nos indicou que a morte do Igor Oliveira não foi dentro de padrões que nós esperávamos. Visualizamos que dois policiais que atiraram no Igor o fizeram com o homem rendido. Por conta disso, a providência feita foi a prisão de dois policiais militares

Porta-voz da PMESP, Coronel Massera

"Nada justifica os fatos que se sucederam à ação policial. Foram condutas criminosas, que fizeram vítimas. Poderíamos ter tido mortes de pessoas inocentes, mortes de policiais. Foi um momento bastante crítico da nossa ação", disse o coronel.

Polícia não sabe quantos disparos foram feitos por cada policial. "Nas imagens não dá para constatar exatamente quantos tiros cada um acabou efetuando. Houve mais de um disparo. Alguns disparos, são evidentes, que ficam nas paredes, disse o coronel Bueno.

Além dos dois policiais presos, outros dois foram indiciados por fornecerem informações falsas. O porta-voz da PM explicou que quatro militares entraram na casa e "devem esclarecer por que deram uma versão diferente dos fatos mostrados nas câmeras após a morte de Igor". Outros dois que participaram da ação não são parte do inquérito porque ficaram do lado de fora da casa, fazendo a segurança.

Divulgação de foto com homem morto ao fundo vai ser investigada. Uma imagem mostrando o corpo de Igor atrás dos materiais apreendidos na operação foi compartilhada e um procedimento foi aberto para apurar a origem da foto. "Eu classifico como um erro até por descuido de quem divulgou, mas não pode acontecer em hipótese alguma", disse Massera.