PMs presos por morte de jovem em Paraisópolis estavam sem câmera corporal

Pelo menos outros dois agentes foram indiciados por fornecerem informações falsas em depoimento, mas eles não foram presos. O UOL não conseguiu confirmar as identidades dos militares indiciados. A reportagem também não conseguiu contato com as defesas de Renato e Robson. O espaço segue aberto para manifestação.

PMs presos pela morte de Igor Oliveira de Morais Santos não estavam com câmeras corporais em seus uniformes Imagem: Reprodução/UOL

Crime ocorreu na tarde de ontem, na rua Rudolf Lutze. Igor foi morto após, supostamente, fugir de policiais e entrar em uma casa.

Igor estava rendido e com as mãos na cabeça quando foi baleado. O jovem não possuía antecedentes criminais como adulto, mas tinha registro de ato infracional por roubo e tráfico quando menor de idade. No momento em que foi morto, a PM alega que Igor carregava drogas e armas na mochila.

Nenhum policial ficou ferido na ação que ocasionou a morte de Igor. Além das armas, foram apreendidas drogas, dinheiro e celulares, de acordo com a PM.

MP fala em 'execução'

Ministério Público de São Paulo afirma que a morte de Igor foi uma "execução" praticada pelos dois militares presos. Por meio de nota, a promotoria alega que as imagens das câmeras corporais que gravaram a ocorrência "comprovam que houve execução".