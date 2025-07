Bicheiro Vinicius Drumond é atacado a tiros na Barra da Tijuca, no Rio

Dinheiro do jogo do bicho pagava funcionários, comprava equipamentos para a perfuração dos dutos e transportava o petróleo. Além de Drumond, outros dois homens foram investigados.

Drummond é ainda investigado por possível envolvimento no assassinato de um advogado em frente à Ordem dos Advogados do Brasil, no Centro do Rio. Segundo a investigação, a locadora de veículos que a quadrilha usava para as atividades com o petróleo é a mesma envolvida no crime, em fevereiro de 2024.

PM envolvido na morte trabalhava para o bicheiro. Informação foi levantada durante as investigações do caso, ainda em 2024.

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Vinícius. O espaço fica aberto para manifestações.