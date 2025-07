Bebê morre no PR após UBS negar consulta, diz irmã; prefeito admite falhas

Uma bebê de um ano e três meses morreu em Jaguariaíva, no interior do Paraná, após uma UBS (Unidade Básica de Saúde) da cidade negar atendimento, segundo a família.

O que aconteceu

Aylla Eloá foi levada com febre à UBS no final da tarde do último dia 4. "Negaram atendimento. Não mediram a febre, não fizeram triagem, não encaminharam ao hospital, não chamaram ambulância para ela. Disseram que lá não poderia ser feito nada", escreveu a irmã Quézia Vitória, em uma publicação nas redes sociais na quarta-feira.

Bebê sofreu convulsões e foi levada pela família ao Hospital Municipal Carolina Lupion, onde a morte foi confirmada à noite. "Eu não consigo explicar essa dor. Só quem perde alguém que ama por pura negligência sabe o quanto estamos sofrendo", lamentou Quézia.